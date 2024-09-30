İstanbul'da Tehlikeli Yol Verme Tartışması Kameralara Yansıdı

İSTANBUL'da seyir halindeki kamyon şoförü ve hafif ticari araç sürücüsünün yol verme tartışmasıyla başlayan inatlaşma trafiği tehlikeye soktu. Ani manevralarla kaza riski oluşan o anları bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

Arnavutköy- Sultangazi yolunda hafif ticari sürücüsü ve kamyon şoförünün yol verme inatlaşması diğer sürücülere kaza tehlikesi yaşattı. Ani manevralarla şerit değiştiren sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü.