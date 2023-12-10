İstanbul'da Tehlikeli Trafik Şovuna Ceza
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsüne 1387 lira ceza kesildi. Sürücü, motosikletinin ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde seyrettiği sırada tespit edildi.
İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 1387 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekibince, Basın Ekspres yolunda bir sürücünün, motosikletinin ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde seyrettiği tespit edildi.
Ekiplerce kimliği belirlenen sürücü M.K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 1387 lira idari para cezası uygulandı.