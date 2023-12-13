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İstanbul'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

13 Aralık 2023 16:47 Güncelleme: 16:48 Abone Ol

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan bir sürücüye 4 bin 936 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti ve sürücüyü tespit etti. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.