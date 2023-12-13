İstanbul'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan bir sürücüye 4 bin 936 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti ve sürücüyü tespit etti. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.
İstanbul'da, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde manevra yaparak araç kullanan sürücüye 4 bin 936 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta, sosyal medyada bir aracın sürekli şerit değiştirdiğine yönelik görüntülerin yer almasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün Y.D. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 4 bin 936 lira ceza uygulandı.
Sürücü Y.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.