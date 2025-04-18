İstanbul'da Tehdit Skandalı: 15 Milyon Lira Ceza Kestim Dedi, Yakalandı

İSTANBUL'da vatandaşı Y.K.'yı arayıp 15 milyon lira ceza kestiğini söyleyerek tehdit eden İran asıllı A.N. (37), İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşayan İran asıllı Y.K. (45), daha önceden tanımadığı ancak İran'da yaşayan kayınbiraderi ile ticari ilişkisi olduğunu bildiği vatandaşı A.N.'nin kendisini görüntülü arayarak tehdit ettiği gerekçesiyle 5 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Y.K., "Bana 15 milyon lira karşılığı olan İran para birimi miktarınca ceza kestiğini söyledi. Görüntülü arayarak silah gösterdi. Ayrıca Fatih'te bulunan kargo şirketine gelerek beni tehdit etti" diyerek tehdit telefonlarının kayıtlarını polise teslim etti.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

İhbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında olan A.N.'nin İstanbul Havalimanı'na geldiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi havalimanında yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli A.N., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.