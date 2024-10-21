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İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı ve 100 Milyon Lira Vurgun

İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 14 Gözaltı ve 100 Milyon Lira Vurgun
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İstanbul merkezli 4 ilde yapılan tefecilik operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle borç verip usulsüz araç satışı yaptığı, 100 milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, İSTANBUL merkezli 4 ilde yapılan tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlara, oto galeride silah zoruyla usulsüz araç satışı yaptığı ve yüksek faizle borç para vererek 100 milyon lirayan yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yapan silahlı bir grubun faaliyetlerini tespit etti. Suç örgütünün vatandaşlara yüksek faizle nakit borç para verdiği, mağdurlardan verilen paralardan yüksek meblağlarda yazılı çekler aldıkları belirlendi. 'Örgütlü tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli tehdit' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 7 eylem gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 18 Ekim Cuma günü İstanbul merkezli Adana, Adıyaman ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

OTO GALERİDE USULSÜZ ARAÇ SATIŞI

Şüphelilerin mağdurlara, kurdukları oto galeride usulsüz araç satışı yaptıkları ve silah zoruyla mağdurları rehin alıp, imza attırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Laleli ve Esenler Giyimkent'teki işyerlerini basarak mağdurları tehdit edip imza aldıkları da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre örgüt liderinin firari olduğu çete, tüm bu yöntemlerle 100 milyon liraya yakın vurgun yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, 115 boş imzalı belge, 1 adet taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 adet mağdurlara ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 1 adet dosya müştekisi tarafından imzalanmış boş kağıt, 16 dijital materyal, 14 kriminal kayıtların olduğu ajanda, 6 klasör suça konu belge ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilenler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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