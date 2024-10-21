Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Tefecilik Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, yüksek faizle borç vererek haksız kazanç elde ettikleri, operasyon kapsamında 100 milyon lira tutarında suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yaptıkları belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik 18 Ekim'de İstanbul, Adana, Adıyaman ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin, vatandaşlara ve esnafa yüksek faizle borç para verdiği, bunun karşılığında da yüksek miktarlarda yazdırdıkları çek ve senetleri aldıkları belirlendi.

"Örgütlü tefecilik, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli tehdit ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen zanlıların 7 eylem gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları paralar, taşınmazlara ait tapular, imzalatılan çek ve senetlerle 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 10 tüfek, 1456 fişek, 2 çelik kasa, 157 tapu belgesi, 42 çek ve senet türü belge, imzalı boş 115 belge, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, 3 araç ruhsatı, 20 mağdura ait olabileceği değerlendirilen araç anahtarı, 16 dijital materyal, kriminal kayıtların olduğu 14 ajanda ve klasör suça konu belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

Operasyon istanbul

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.