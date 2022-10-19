İstanbul'da tedavi gören madencilerden biri yoğun bakımdan çıkarıldı

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören madencilerden birinin normal servise alındığı öğrenildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir hastamız ötekilere göre daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. Onun da yoğun tedavileri etti ve şu an durumu iyi olarak yoğun bakımdan çıkardık" dedi.

Bartın'daki maden kazasından yaralanan 6 kişi İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Madencilerden İbrahim Çeliktaş'ın yoğun bakımdan çıkartıldığı öğrenildi. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören bir hastanınsa solunum cihazından ayrılacağı belirtildi. Yaralı madencilerin tedavi gördüğü yanık merkezi ve İbrahim Çeliktaş'ın oksijen tedavisi gördüğü hiperbarik ünitesi de görüntülendi. Yaralıların duruma göre, kök hücre nakli de gerekebileceği öğrenildi.

"BİR HASTAMIZI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARDIK"

"BİR KABİNDE YÜKSEK BASINÇ ALTINDA UYGULANAN BİR TEDAVİDİR"