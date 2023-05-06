İstanbul'da tartıştığı kişiyi fabrikasındaki ofisinde öldüren zanlı tutuklandı
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Arnavutköy'de, alacak verecek meselesinden tartıştığı iş insanını fabrikasındaki ofisinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Arnavutköy'de, alacak verecek meselesinden tartıştığı iş insanını fabrikasındaki ofisinde silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'taki metal, demir-çelik üretimi yapan fabrikada tartıştığı Mehmet Şen'i (60) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kadir A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Buradaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olayın geçmişi
Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak Mehmet Şen'e ait fabrikadaki ofiste alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada Kadir A, yanında getirdiği silahla ateş açtığı Şen'i öldürmüştü.
Olayın ardından kaçan Kadir A, polis ekiplerince yapılan çalışma ile gözaltına alınmıştı.