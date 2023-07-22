İstanbul'da Tartışan Sevgililer Evlerini Yaktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde aralarında tartışma çıkan iki sevgili oturdukları evi yaktı.

Olay, Kurtköy Mahallesi'nde bir sitenin giriş katında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir sevgili hayatı yaşayan isimleri öğrenilemeyen çift, önce evin içinde kavga etti, sonra oturdukları evi henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşe verdi. Bağırış seslerini duyan çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ve polise haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri evi yakan sevgililerden biri olan kadını gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

Olayı duyan vatandaşlar, "Baktım çıkıyor, herkes bakıyor ve herkes penceredeydi. Bizim bildiğimiz ailevi durumlardan bu olay oldu. Dost hayatı yaşıyorlardı. ya adam, ya da kadın evi yaktılar, biz de bilmiyoruz. Sonra adam olay yerinden kaçtı. Kadın da engelli çocuğuyla yakalandı" dedi. - İSTANBUL