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İstanbul'da Tarihi Yarımada Ulaşım Koordinasyon Toplantısı

İstanbul'da Tarihi Yarımada Ulaşım Koordinasyon Toplantısı
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İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıda, Fatih'in yayalaştırılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefiyle gerçekleştirilecek adımlar değerlendirildi. Turizm ve kültürel mirasın korunmasına yönelik planlar üzerinde duruldu.

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen Tarihi Yarımada Ulaşım Koordinasyon Toplantısı'nda, Fatih'in yayalaştırılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantı, Vali Gül'ün başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, il müdürleri, ilgili kurumların temsilcileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurum temsilcilerinin konuya ilişkin sunumlar yaptığı toplantıda, Fatih'te başta tarihi değerlerin korunması ve ilçenin yaya dostu hale getirilmesi amacıyla trafik yoğunluğunu azaltmak için yürütülen çalışmalar, ağır vasıta araçların sınırlandırılması, yayalaştırma, kargo alanlarının iyileştirilmesi, yol üstü otopark yönetim sistemi gibi eylem planları değerlendirildi.

Açıklamada toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Gül, "Tarihi Yarımada'da trafiğin azaltılması için, turizm, ticaret ve kültürel mirasın korunması yönünde büyükşehir, ilçe belediyesi ve kurumlarımızla bir sistem oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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