İstanbul'da Tarihi Eserlere Yönelik Operasyon: 286 Eser Ele Ge geçirildi

İSTANBUL'da izinsiz tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 286 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı; 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 27 Kasım'da 8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ev ve 3 iş yerinde arama yapıldı.

286 ADET TARİHİ ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.