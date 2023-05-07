İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da farklı dönemlere ait sikke, yüzük ve tarihi eser niteliğinde malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da farklı dönemlere ait sikke, yüzük ve tarihi eser niteliğinde malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığına yönelik çalışmada, 5-11 Nisan'da Küçükçekmece ve Ümraniye'de bazı adreslerde tarihi eser niteliği taşıyan objelerin depolandığını belirledi.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, 72 sikke, 3 ok ucu, 1 yüzük ve 10 adet tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldı.