İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 3 Bin 90 Sikke Ele Geçirildi

İstanbul'da, şehirler arası otobüs firmasına ait bir aracın bagajında paket içerisinde ve bir evde, tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 90 sikkenin ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul'da, şehirler arası otobüs firmasına ait bir aracın bagajında paket içerisinde ve bir evde, tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 90 sikkenin ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Yürütülen saha ve istihbarı araştırmalar sonucunda Ümraniye'de şehirler arası otobüs firmasına ait bir araca baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda aracın bagajında bulunan bir paket içerisinde tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 2 bin 154 sikke ele geçirdi.

Devam eden çalışmalarda sikkeleri firmaya teslim eden şüphelinin Güngören'deki adresi tespit edilerek oraya yönelik de bir operasyon düzenlendi. Söz konusu şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda ise 936 sikke daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" kapsamında, adli tahkikat başlatıldı.