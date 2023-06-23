İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'te düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikkeler ile 44 ok ucu ele geçirildi.