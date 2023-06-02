İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

İSTANBUL'da bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda 'kültür mirası' niteliğinde kapı ele geçirildi. Operasyonda fildişinden olduğu değerlendirilen süslemeli boynuz ile bir tane de tespih bulundu.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul'da bir depoda Anadolu illeri ile kentteki tarihi han, köşk, tekke, zaviye, konut, ticarethane ve sosyal binalardan çalınan çoğu el işi kapı ve pencerelerin bulunduğunu tespit etti. Söz konusu depoyu yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çalışmaların ardından adrese baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda el işçiliğiyle süslemeli 32 ahşap kapı, el işçiliği süslemeli ve kalem işi 38 ahşap kapı ile 5 ahşap sütun, sütun başlığı, içi doldurulmuş karaca trofesi, 3 fil dişi süslemeli boynuz ile 1 fil dişi tesbih ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin şüpheliler tarafından başta kültür varlığı olmayan ülkeler olmak üzere yurt dışına kaçırılacağı değerlendirilirken, el işçiliklerinin eski dönemlerde ve tekrarının olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.