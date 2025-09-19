İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 11 Operasyon

İSTANBUL'un 6 ilçesinde 2 ayda düzenlenen 11 farklı operasyonda birçok önemli tarihi eser yurtdışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken ele geçirilen tarih eserler İstanbul'daki müzelere teslim edilecek. Ele geçirilen eserler arasında İnterpol'ün Çalınan ve Uluslararası 1. Düzeyde Aranan Kültür Varlıklarının listesinde yer alan Hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış eserin de olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul genelinde tarihi zenginliği olan kültür varlık ve eserlerin yasadışı ticareti ve yurt dışına kaçırılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta Haziran ve Eylül ayları içerisinde 11 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise; İnterpol'ün Çalınan ve Uluslararası 1. Düzeyde Aranan Kültür Varlıklarının listesinde yer alan Hattat Mehmet Sami (1837 - 1912) tarafından yazılmış 1 adet hat levha, bin 771 parçadan oluşan Yunan - Roma İmparatorluk dönemlerine ait, insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal olduğu görülen toplam 2 bin 627 adet sikke grubu, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen, pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ikona vb. olmak üzere toplam 454 adet obje, 47 adet fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik formunda takı ele geçirildi. Polis ekipleri, önemli tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engelleyerek vatandaşların ziyaretlerine sunulmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edecek. Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

'KÜLTÜREL VARLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK, YARINIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR'

Sergi alanında açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kültürel varlıklarımızı ve tarih eserlerimizi yasadışı ticaretini yapan kişilere yönelik Kaçakçılık Şube Müdürlüğümüzce 15 kişi gözaltına alınmış. Adli işlemleri devam etmektedir. Değişik dönemlere ait tarihi eserler, İstanbul'daki müzelerimize teslim edilecektir. Kültürel varlığımıza sahip çıkmak, sadece bugünü değil, yarınımıza da sahip çıkmaktır" dedi.