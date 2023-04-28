İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 sanığa beşer yıl hapis istemi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 sanık hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 sanık hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl düzenlenen ve 2 bin 101 tarihi eserin ele geçirildiği operasyona ilişkin Kenan Tansel Y, Kazım Y, Kerim Y. ile Mehmet Fevzi Y. hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Ele geçirilen eserler için İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Ayasofya Müze Müdürlüğü, Türk ve İslam Eserleri Müdürlüğü, Türbeler Müze Müdürlüğü, Galata Mevlevihane Müzesi, Hisarlar Müzesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Galata Müzesi Müdürlüğü tarafından bilirkişi raporu hazırlandı.

Uzman raporunda, 2 bin 101 eserden 243'ünün yurt içi ile yurt dışında alınması ve satılması yasak eserler olduğu belirtildi.

Raporda, geriye kalan 1858'inin ise bulundurulması suç teşkil etmeyen eserlerden oluştuğu bilgisine yer verildi.

İddianamede savunmasına yer verilen sanıklardan Kenan Tansel Y, tarihi eser olup olmadığını bilmediğini iddia ettiği ürünleri dekor amacıyla iş yerinde bulundurduğunu öne sürdü.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden 4 sanığın "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.