İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda altın, gümüş ve sikke ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin ticaretini yaptığını tespit etti. Şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'te farklı adreslere sık sık girip çıktığını belirledi. Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.