İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda altın, gümüş ve sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda altın, gümüş ve sikke ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda altın, gümüş ve sikke ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin ticaretini yaptığını tespit etti. Şüphelilere yönelik çalışma başlatan ekipler, 2 şüphelinin Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'te farklı adreslere sık sık girip çıktığını belirledi. Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.