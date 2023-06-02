İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 70 ahşap kapı ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda köşkler, han, tekke, zaviye, konut, ticarethaneler ve sosyal binalardan çalındığı tahmin edilen ve el işçiliğiyle süslemeli ve kalem işi toplam 70 ahşap kapı, 5 ahşap sütun, sütun başlığı, karaca trofesi, 3 fil dişi süslemeli boynuz ile 1 fil dişi tespih ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda köşkler, han, tekke, zaviye, konut, ticarethaneler ve sosyal binalardan çalındığı tahmin edilen ve el işçiliğiyle süslemeli ve kalem işi toplam 70 ahşap kapı, 5 ahşap sütun, sütun başlığı, karaca trofesi, 3 fil dişi süslemeli boynuz ile 1 fil dişi tespih ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ilçesinde bir adreste Anadolu illeri ve İstanbul'daki çeşitli yerlerden çalındığı düşünülen kültür ve tabiat varlığının bulunduğunu tespit etti.

Dün söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramada köşkler, han, tekke, zaviye, konut, ticarethaneler ve sosyal binalardan çalındığı düşünülen ve el işçiliğiyle süslemeli 32 ahşap kapı, el işçiliği süslemeli ve kalem işi 38 ahşap kapı ile 5 ahşap sütun, sütun başlığı, karaca trofesi, 3 fil dişi süslemeli boynuz ile 1 fil dişi tesbih ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin şüpheliler tarafından yurt dışına kaçırılacağı tahmin edilirken, yapılan el işçiliklerinin eski dönemlerde ve tekrarının olmayacağının düşünüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, serbest bırakıldı.