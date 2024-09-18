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İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 796 eser ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Fatih'te belirlenen 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 435 altın, gümüş ve bronz sikke, Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 199 ikon ile Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında halkın sosyal, ekonomik ve kültürel miras değerlerini yansıtan ve şimdilerde devamı bulunmayan çeşitli malzemelerden imal edilmiş olan 162 etnografik eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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