İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5-11 Nisan günleri arasında İstanbul'da iki ayrı ilçedeki adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını ve çok sayıda tarihi eser niteliğinde olan malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5-11 Nisan günleri arasında İstanbul'da iki ayrı ilçedeki adreslere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, adreslerde çok sayıda tarihi eser niteliğinde olan malzemenin ele geçirildiği ve gözaltına alınan iki kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı duyuruya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "tarihi eser kaçakçılığı" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda 5-11 Nisan günleri arasında İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye'deki adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Açıklamada, adreslerde 72 adet tarihi para sikkesi, 3 adet ok ucu, 1 adet yüzük ve 10 adet tarihi eser niteliğinde olan malzemenin ele geçirildiği ve yakalanan şüphelilerin "2863 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.