İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 bin 295 sikke ve 44 ok ucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait farklı ebat ve boylarda 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ve pişmiş topraktan oluşan toplam 2 bin 339 muhtelif eser ele geçirildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma, Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait farklı ebat ve boylarda 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ve pişmiş topraktan oluşan toplam 2 bin 339 muhtelif eser ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Çeşitli uygarlıklara ait kültürel varlık ve eserlerin ikinci kişilere satışı ya da yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı bilgisini alan polis, belirlenen kişilere yönelik 13 ve 22 Haziran'da operasyon düzenledi.

Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikke ile 44 ok ucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.