Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 796 Eser Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonlarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 796 tarihi eser ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı ve eserler, müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

(İSTANBUL)- İstanbul Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarda Osmanlı, Roma  ve Bizans İmparatorluğu dönemlerine ait çok sayıda sikke ve çeşitli eserler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, tarihi eserlerin müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon 13 Eylül'de, Fatih semtinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlendi.

Çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alınırken; aramalarda, Osmanlı İmparatorluğu çeşitli dönemlerine ait 403 adet altın malzemeden imal edildiği düşünülen sikke grubu, Roma ve Bizans'ın çeşitli dönemlerine ait 32 adet bronz ve gümüş malzemeden imal edildiği düşünülen sikke grubu, 199 adet Hristiyanlık (Ortodoks/Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen farklı boyut ve ebatlarda ikona grubu, 162 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen etnografik eser olmak üzere toplam 796 adet eser/obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler sergilendi

Operasyonlar sonucu ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan başlatılan işlemlerin devam ettiği belirtilirken, ele geçirilen eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 796 Eser Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

Kültür Sanat Kaçakçılık Operasyon İstanbul 3-sayfa Osmanlı Güncel Kültür Hukuk Roma

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli? İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });