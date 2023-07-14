İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

İstanbul'da son 1 ay içerisinde sekiz ilçede düzenlenen operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL'da son 1 ay içerisinde sekiz ilçeye tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalandı. Operasyonlarda üzerlerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar olan Tevrat'ın da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.