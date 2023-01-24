İstanbul'da tarih aynı manzara farklı

İstanbul'u geçen yıl aynı dönemde etkisi altına alan kar yağışı, bu sene yaşanmadı. 24 Ocak 2022'de kenti esir alan kar manzaraları, 24 Ocak 2023'te görülmedi. Geçen yıl karın esareti altında kalan vatandaşlar yine aynı şeyleri yaşamaktan korktuklarını dile getirirken, kimi de kuraklık korkusundan karın yağmasını beklediğini söyledi.

Geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul beyaz örtüyle kaplanmış, yoğun kar yağışı şehrin birçok ilçesinde olumsuzlukların da yaşanmasına neden olmuştu. Kar yağışı etkisini gösterdiğinde yolda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir edilmiş, birçoğu yolun ortasında bıraktığı aracının içinde uyumak zorunda kalmıştı. 1 yıl önce trafiğin durduğu, her yerde üstü karla kaplı araçların bulunduğu İstanbul'a bu yıl henüz beklenen kar yağmadı. 24 Ocak 2022'de eksi 3 derece ölçülen hava sıcaklığı ise bugün 11 derece. Geçen yıl şehri etkisi altına alan karın ardından, olumsuzlukların yaşandığı noktalarda 1 yıl aradan sonra durum olağan akışında seyretti. 2022'de, Mahmutbey'de araçların kontak kapattığı manzara, yerini trafiğe rağmen seyir halinde olan araçlara bıraktı. Geçen yıl Basın Ekspres yolunda kara saplanan araçlarını temizleyenler varken, bu yıl aynı yolda durabilen araç görülmedi.

"AYNI ŞEYİ YAŞAMAKTAN KORKUYORUM"

"KURAKLIKTAN, SU SIKINTISINDAN KORKUYORUZ"

"LA NİNA KURAKLIK VE YAĞIŞLARIN OLMAMASI ŞEKLİNDE ETKİLİYOR"

"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEK GEREKİYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Demirhan, "Bütün Türkiye genelinde biz bu kuraklık sürecini yaşıyoruz. Cuma günü itibariyle sıcaklıkların biraz daha düşmesiyle beraber Trakya'nın kuzey kesimlerine, İç Anadolu Bölgesi'ne, Doğu Anadolu Bölgesi'ne kar ihtimali ortaya çıkıyor. İstanbul'da Cuma günü yağmur bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'da olması için biraz daha beklememiz gerekebilir" dedi.