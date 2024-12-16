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İstanbul'da Tanker Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Tanker Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K. tankerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tankerin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 59 VD 425 plakalı tanker, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan Asel K'ye (15) çarptı.

Sürücü, kaza sonrası tankeri çalışır vaziyette bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, kazanın yaşandığı yerde önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asel K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Asel K'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tanker, ekiplerin çalışmasının ardından olay yerinden çekildi.

Polis, tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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