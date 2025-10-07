İstanbul'da 'Tanık' Sergisi, Gazze'deki Suçları Gözler Önüne Seriyor

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi İstanbul'da açıldı.

Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin bölgede çektiği 50'ye yakın fotoğraf yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamın ikinci yılının dolduğunu belirterek, "Bütün dünyada azıcık duygusu olan insanlar Gazze'nin yanında yer alıyor. Sağ olsun Türkiyemizin gururu Anadolu Ajansı da Gazze'deki mezalimi anlatan çok güzel fotoğraflar çekmişler, onları belediyemizin sergi salonunda birlikte sergiledik." dedi.

Yıldırım, açılışta konuşan Sumud Filosu'na katılan yazar ve aktivist Said Ercan'ın yaşadıklarını aktardığını belirterek, "Oradaki güçlü anları ve o mücadeleyi nasıl verdiklerini hep beraber gençlerimizle birlikte dinlemiş olduk. O da çok önemli. Gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Yaşanan şeyleri içimizde de hissetmemiz lazım. İçimizde hissedip bir içeceğe 'hayır' deyip kullanmamamız lazım. Evdeki çamaşır makinesine koyacağımız deterjana 'hayır' deyip boykot etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Türk devletlerine teşekkür ediyorum. Güçlü duruyoruz. Ben inanıyorum ki Rabbim oradaki binlerce şehidimizin kanını yerde bırakmayacak. Gazze için yüreği atan bütün insanlığa teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben de canlı tanık olarak bugün buradaydım"

Aktivist Said Ercan ise "Tanık" sergisine koşarak geldiğini dile getirerek, "Anadolu Ajansının yaptığı bu kitaplar uluslararası mahkemelerde kanıt olarak kullanılıyor. Devlet kurumlarımız görevini en güzel şekilde yapıyor." dedi.

Ercan, Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğindeki bu serginin özellikle gençler tarafından görülmesinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de canlı tanık olarak bugün buradaydım. Yakından görme ve o zulmü yapan sözde devletin yaptıklarını bizatihi gençlere aktarma imkanım oldu. Genç kardeşlerimiz tabii bu zulümle beraber aslında özendikleri Batı'nın zulme nasıl destek verildiklerini ama halkların ne kadar masum olduğunu, halkların ve birleşmiş vicdanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladılar. Orada bulunduğumuz süre boyunca devletimizin bizi almak için gösterdiği çabayı, gönderdiği özel uçağı ve dünyadaki bütün aktivistlere gösterdiği yakınlığı anlatmam lazımdı ve bunları anlattım."

Türkiye'nin Gazze'de yaşanan bu zulme sessiz kalmadığının altını çizen Ercan, 7 Ekim dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının okullarda Gazze farkındalığı oluşturmak için bir program başlatmasını da çok anlamlı bulduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sergi, 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.