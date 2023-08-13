İstanbul'da Taksimetre Zammı Yapıldı, Taksiciler Güncelleme İçin Merkezlere Akın Etti

İstanbul'da taksimetrelere yapılan yüzde 51.52'lik zammın ardından taksiciler taksimetre güncellemesi yapan merkezlere akın etti. Taksimetre zamları gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da taksimetrelere yapılan yüzde 51.52'lik zammın ardından taksiciler taksimetre güncellemesi yapan merkezlere akın etti. Öte yandan taksimetre zamları gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısının ardından taksimetrelere yapılacak zam miktarı yüzde 51.52 olarak belirlenmişti. Karar Resmi Gazete'de açıklanmasının ardından taksi sahipleri çarşamba günü itibarı ile taksimetre zamlarının güncellenmesi için soluğu Taksimetre tamir ve güncelleme yapan merkezlerde aldı. TETAŞ firması teknikerleri tarafından yapılan güncellemenin ardından taksi sahipleri bu gece 24.00 itibarı ile güncellenmiş fiyatlar üzerinden hizmet verecek. Yapılan güncelleme işleminin ise yarın akşam 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.

"Taksimetre ayarlarını yapıyoruz"

TETAŞ Teknikeri Emirhan Keskin, "Taksimetre ayarlarını yapıyoruz. Çarşamba günü akşam başladık. Şu an itibarı ile ise yaklaşık 2 bin 700 kişiye yaptık. Sarı siyah taksilerimiz var. Geriye 2 bin tane daha araç bekliyoruz. Yarın akşam 19.00'a kadar da açığız. Taksici arkadaşlar gece saat 24.00 saatinde ise güncellemelerini yaptıklarında yeni tarifelerine başlamış olacaklar." dedi.

"Taksimetre ayarımızı yaptırmaya geldik"

Taksi sahibi Ata Hasdemir, "Babam ile beraber taksicilik yapıyorum. Bugün taksimetre ayarımızı yaptırmaya geldik. Hayırlı olsun inşallah bütün İstanbul'a. İnşallah kazancı bereketiyle beraber gelir." şeklinde konuştu. - İSTANBUL