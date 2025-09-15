İstanbul'da Taksimetre Ücretlerine Yüzde 30 Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, taksi ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasının ardından taksiciler araçlarındaki cihazlar için istasyonlarda güncelleme işlemlerini yaptırıyor.

Mecliste, "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesinde yer alan zam teklifinin "AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık CHP grubunun oylarıyla kabul edilmesinin ardından taksiciler harekete geçti.

Taksiciler, belirli noktalardaki istasyonlarda yeni tarife için cihaz güncelleme yaptırdı.

Aracını Bağcılar'daki istasyona getiren Süleyman Kayatürk, AA muhabirine, gelen yeni zam oranlarına memnuniyetin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını söyledi.

Kayatürk, "Her taksimetre zammında taksiciler olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlk 15 gün bizim için çok önemli, müşterilerin alışması önemli. Zammın olması bence iyi değil. İnsanlar eski fiyatlara alışmışlardı. Taksimetre güncelleme bedeli olarak 2 bin 450 lira ödedim. Taksilerin türüne göre fiyat değişebiliyor." dedi.

"Bu zam bizi biraz rahatlattı"

Taksici Hüseyin Özdemir ise taksimetre güncellemesinde eskisi gibi yoğunluğunun olmadığını belirtti.

Ücretlerdeki zammı çok olumlu karşıladığını dile getiren Özdemir, "Zam gelmeseydi enflasyonun altında biraz ezilmiş olacaktık. Masrafların altından inan çıkılmıyordu. Bu zam bizi biraz rahatlattı. Güncelleme bedeli olarak ise 2 bin 450 lira ödedim. Fiyatlar taksiye göre 4 bin liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'ne gelen taksi sürücüleri de taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

Bu nedenle merkezin önünde araç yoğunluğu meydana geldi.

Taksimetre açılış ücreti 54,50 lira oldu

İBB Meclisinde, 12 Eylül'de İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Bu kapsamda taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseltilmişti.