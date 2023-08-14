Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da taksilere yönelik denetimlerde 10 sürücüye ceza yazıldı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Beyoğlu'nda taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayan 10 taksiciye toplam 4 bin 360 lira ceza kesildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağıl sivil trafik ekipleri Beyoğlu'nda taksilere yönelik denetim yaptı. Taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması, müşteri seçmesi ve taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine yapılan denetimlerde kurallara uymayan taksicilere ceza yazıldı. Yapılan denetimlerde 10 sürücüye 4 bin 360 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilere yönelik denetim yaptı. Müşteri gibi taksilere binen ekipler, taksicilerin kurallara uyup uymadığını denetledi. Denetim sırasında durdurulan taksi sürücülerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 taksiciye toplam 4 bin 360 lira ceza yazıldı. Taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title