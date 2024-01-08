İstanbul'da Taksiden Sarkarak Alkol Alan Kişi Görüntülendi

İstanbul'da, bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak, alkol alıp dans ettiği anlar kaydedildi.

Taksinin arkasındaki aracın sürücüsünce çekilen görüntü, sosyal medyada yayıldı.

Alkol alan kişinin beline kadar taksinin camından sarktığı, şarkı söylediği ve çevredekilere bir şeyler anlattığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.