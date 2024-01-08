Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Taksiden Sarkarak Alkol Alan Kişi Görüntülendi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak alkol alıp dans ettiği anlar, sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde kişinin taksinin camından sarktığı, şarkı söylediği ve çevredekilere bir şeyler anlattığı görülüyor.

İstanbul'da, bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak, alkol alıp dans ettiği anlar kaydedildi.

Taksinin arkasındaki aracın sürücüsünce çekilen görüntü, sosyal medyada yayıldı.

Alkol alan kişinin beline kadar taksinin camından sarktığı, şarkı söylediği ve çevredekilere bir şeyler anlattığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul İstanbul 3.Sayfa Magazin Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title