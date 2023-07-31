İstanbul'da Taksicinin Yolcuları Seçme Tepkisi

İstanbul'da taksicinin "Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum" demesi üzerine yolcular, "Bizi neden beğenmiyorsun abi" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta uzun süre taksi bekleyen ve taksiye alınmadıklarını iddia eden yolcular, bir süre sonra bir taksiyi durdurarak bindi. Yolculuk sırasında vatandaşlar, taksicilerin kendilerini almadığını söyleyince şoförün tepkisiyle şaşkınlık yaşadı. Taksici, "Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum" demesi üzerine yolcular, "Abi bizim neyimizi beğenmiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine yine aynı kelimeleri kullanan taksici, ardından ise "istersen şikayet et korkmuyorum. Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor" diyerek konuşmasına devam etti. O sıra dışı yolculuk anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL