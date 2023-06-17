İstanbul'da Taksicilerin Müşteri Almama Skandalı

Güngören ve Şişli'de iki taksicinin müşterileri almamak için yaptığı hareketler, yeşillik alanda keyif yapma ve yemek yeme bahanesiyle müşteriyi almayı reddetme, kameralara yansıdı.

İstanbul'da akıl almaz olay: Taksici müşteriyi almadı, yeşillik alanda keyif yaptı

Şişli'de ise bir taksici yemek yeme bahanesiyle müşteriyi almadı

İSTANBUL - Güngören ve Şişli'de iki taksicinin müşterileri almamak için yaptığı hareketi ve söylediği "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir müşterilerin gözü önünde yeşillik alanda keyif yaparken, diğeri de yeme bahanesiyle müşteriyi almak istemedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Güngören'de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı vatandaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı. Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı. Şişli'de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı. Bu kadarına da pes dedirten o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.