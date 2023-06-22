İstanbul'da Taksicilere Denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan bir şoförün, yine emniyet kemeri takmadan, yola devam ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında denetim yaptı. Taksileri durdurup, evrakları inceleyen ekipler, 'taksilerin kısa mesafe yolcu alıp almaması', 'turist seçmesi', 'taksimetre açmaması' gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen şoföre 436 lira ceza yazıldı. Ceza makbuzunu alan şoför yine emniyet kemeri takmadan yoluna devam etti. Denetimde, evrakı eksik olan taksicilere de para cezası yazıldı.