İstanbul'da Taksicilere Alkol ve Uyuşturucu Testi Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik alkol ve uyuşturucu madde kullanımını denetledi. Şüpheli görülen sürücülere uyuşturucu testi yapıldı ve pozitif sonuç alan sürücülerin evraklarına el konuldu. Sürücüler, kan testi için hastaneye sevk edildi ve cezai işlem uygulanacak.

İstanbul'da polis ekipleri, taksicilere yönelik alkol ve uyuşturucu madde kullanımına ilişkin uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Denetimlerde şüpheli görülen taksi sürücülerine cihazla uyuşturucu testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan T.Y'nin evrakına el konuldu. Sürücü, kan testi için hastaneye sevk edilirken, aracı da bağlandı. Hastanede yapılacak testin sonucuna göre sürücüye cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.