İstanbul'da Taksiciler Şehitler İçin Ay Yıldız Şekli Oluşturdu

İstanbul'da şehitler için toplanan taksiciler, taksileriyle ay yıldız şekli yaptı.

Yenikapı etkinlik alanında bir araya gelen çok sayıda taksi şoförü, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, Türk devletinin bölünmez bir bütün olduğunu belirterek, milletin hiçbir zaman terör eylemlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

Taksiciler olarak vatan millet konusunda bir bütün olduklarını dile getiren Dündar, "Bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize güvenerek atlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları, bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından taksi şoförleri, araçlarıyla ay yıldız şekli yaptı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.