İstanbul'da Taksiciler 4+1 Dönüşümü İçin Eylem Yaptı

İstanbul'da minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, 4+1 taksi uygulamasına geçirilmedikleri gerekçesiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Sarıyer'deki İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup taksici, sloganlar atıp düdük çalarak mağduriyetlerini gidermediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

Grup adına konuşan Bünyamin Acar, UKOME kararıyla araçlarının 4+1 taksiye dönüştürülmesini istediklerini belirterek, 3 yıldan beri mağduriyetlerinin giderilmediğini söyledi.

Protestoyu, siyasi bir amaçla yapmadıklarını aktaran Acar, "Kimse herhangi bir yere çekmesin. Buradaki tek talebimiz, 8-1'lerin, 4+1'e dönmesi, segment serbestisi. 1038'i nasıl döndüyse daha önceki UKOME'lerde, 717 aracın da dönmesini istiyoruz. Başka herhangi bir amacımız yok. Davamız ekmek davası başka hiçbir şey değil." dedi.

Ramis Yılmaz ise hem alt komisyon hem UKOME toplantılarına katılarak sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, "İstanbul'da 26 esnaf odası grubumuz var. Ekrem Başkan (İmamoğlu) ilk geldiğinde şunu söylemişti, 'Esnafın temsilcileriyle masaları kuracağız, sorunlarını çözeceğiz'. Biz görüyoruz ki esnafın temsilcileriyle masalar kurulup sorunlar çözülseydi, bu sorunlar çoktan çözülmüş olacaktı. Demek ki esnafın temsilcileriyle hala bir oturulmuş masa yok. 2,5 yıldır bu esnaf mağdur." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan taksicileri temsilen bir grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girerek parti yetkilileriyle görüştü.

Taksici esnafı daha sonra buradan ayrıldı.