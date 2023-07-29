İstanbul'da Taksici ile Ücret Tartışması: Yabancı Uyruklu Kadın Sokak Ortasında Çığlık Attı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, taksici ile arasında çıkan ücret tartışması sonucu yabancı uyruklu bir kadın sokak ortasında çığlık atarak olayı protesto etti. Polis ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

İstanbul'da, iddiaya göre, taksici ile aralarında ücret tartışması çıkan yabancı uyruklu kadın, sokak ortasında yere uzanıp çığlık atarak sokağı inletti. Olayla ilgili sokağa polis ekipleri gelirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir konumdan taksiye binerek sokağa gelen yabancı uyruklu kadın ile sürücü arasında ücret tartışması çıktı. Kadın, tartışma sırasında araçtan inip sokak ortasında yürüyerek "Polis" diye bağırmaya başladı. Taksici, şahsı susturmaya ve gitmesine engel olmaya çalışırken kadın bu kez de yere uzanarak çığlık atmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksici, yerdeki kadını kaldırarak polis ekiplerinin yanına götürdü. Ekipler konu ile ilgili işlem yaparken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL