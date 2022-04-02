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İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Arnavutköy'de refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Arnavutköy'de refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden Yeliz Baltay, kullandığı 34 HC 1016 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Daha sonra takla atan araç, yolun ortasında durdu.

Kazada, sürücü ile araçtaki Berranur Baltay yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan bir çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Sultangazi, Tragger, Edirne, Güncel, Haberler

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