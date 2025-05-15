İstanbul'da Suya Yüzde 10 Zam Yapıldı

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 42,37 liradan 46,62 liraya yükseldi.

İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumunda düzenlenen İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB 2'inci Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlık ettiği genel kurulda, kurumun 2024 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Vekili Vahit Doğan okudu. Ardından mecliste grubu bulunan partilerden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

BİRİNCİ KADEME BİRİM FİYATI 46,62 TL OLDU

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası birinci kademenin birim fiyatının 42,37 lira olan mevcut fiyatın 46,62 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 64,58 lira olan fiyatın 71,04 liraya çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri üçüncü kademenin birim fiyatının 93,40 lira olan fiyatın 102,75 liraya çıkarılmasına karar verildi.

İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 111 lira olan fiyatın 122,10 liraya, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 117,52 liradan 129,30 liraya, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 144,46 liradan 158,91 liraya, 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 151,03 liradan 166,14 liraya çıkarılmasına karar verildi.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Teklif, 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek. Diğer yandan, 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi+ Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE+Yİ-ÜFE) / 2 oranında her ay güncellenmesine, TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarifenin uygulamaya alınmasına karar verildi.

İSKİ Genel Müdür vekili Vahit Doğan Genel Kurul'da 2024 faaliyet raporu sunumunu gerçekleştirdi. İSKİ 2024 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul oyu 145 olurken red oyu ise 95 oldu.