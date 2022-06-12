İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi - Haberler

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole devrildi
AA - Metin Tokgöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şile Yolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Şile Yolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Şile Yolu'ndan İstanbul istikametine seyir eden 07 MLU 67 plakalı otomobilin sürücüsü Samet A, Kantar mevkisinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Samet A, kazadan yara almadan kurtuldu.
AA / Metin Tokgöz - Güncel