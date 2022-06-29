İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da suikast hazırlığındaki 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

TÜRKİYE'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılınö diyerek uyarıda bulundu. Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında terör ekipleri 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan 7 şüphelinin kaldığı tespit edilen Beyoğlu'ndaki bir otel ile Beylikdüzü'ndeki bir evde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet susturucu, 2 lazer, 6 sahte pasaport ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul İsrail Güncel Haberler

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