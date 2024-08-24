İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 52 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da 7 ilçede 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' yaptığı belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' suçlarına yönelik 1 -23 Ağustos tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştiren şüphelilerden 28'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda; 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 271 adet fişek, 1 balistik yelek, 47 tabanca şarjörü, 2 üst kapak takımı olmayan kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlu, çeşitli sayıda yay ve pim ele geçirildi.