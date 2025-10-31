Haberler

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 402 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

Güncelleme:
İstanbul'da, yasa dışı bahis ve tefecilik yapmakla suçlanan 10 şüpheliye yönelik operasyonda toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para AŞ'nin suç gelirlerini aklamak için kullanıldığı belirtildi.

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Pos tefeciliği iddiası

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
