İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 25 Gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İhalelere fesat karıştırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bu ihalelerin komisyonlarında görev alan kişilerle ihale yetkililerinden oluşan toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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