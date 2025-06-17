İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 22 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da firari suç örgütü liderinin elebaşı olduğu gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 59 kişinin karıştığı belirtilen 11 eylem araştırılıyor.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 59 şüphelinin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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