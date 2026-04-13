Haberler

İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyon sonrası 18 şüpheli gözaltına alındı, daha sonra 3 zanlı daha yakalandı. 8 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 10 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin ise cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli ile cezaevinde bulunan 8 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 21 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde dev operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı

Skandala müdahale edildi, İngiliz gazetesi haberi anında kaldırdı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti

Trump’ı karşısında gören kurye neye uğradığını şaşırdı!

Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona geçit yok: İngiliz gazetesi asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdı

Skandala müdahale edildi, İngiliz gazetesi haberi anında kaldırdı
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı