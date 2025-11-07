İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 13 Gözaltı

İstanbul'da cezaevinde hükümlü bulunan T.A.'nın yönettiği suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahlı tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri belirlendi. Bunun üzerine İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından cezaevinde bulunan T.A.'nin yönettiği organize suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul ve Balıkesir'de şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız toplu tabanca, 7 silah sürgü kapağı, namlu, 2 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.