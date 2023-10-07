İstanbul'da suç örgütü üyesi yakalandı

Suç örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Eylül'de "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen ve 43 zanlının yakalandığı operasyon sonrası adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, firari şüphelilerden U.V'nin Çekmeköy'de bir adreste olduğunu tespit etti.

Zanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.V. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli U.V'nin, İstanbul'daki bir kafenin güvenlik kamerasınca 17 Şubat 2022'de kaydedilen görüntü sayesinde, bir kişiyi "yağma" amacıyla darbedenler arasında olduğu belirlenmişti.

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli 29 Eylül'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 56 şüpheliden 43'ü yakalanmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu belirlenirken adreslerinde bulunamayan 6'sının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 22'si tutuklanırken 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.